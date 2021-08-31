Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ruhsatsız avlanan gemiye para cezası

Mersin’de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 5 bin 455 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.


Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avlandığı tespit edilen gemiye ceza kesildi.

Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül’de Karadeniz, Marmara ve Ege’de, 15 Eylül’de ise Akdeniz’de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

SON HABERLER

Son kale

Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!