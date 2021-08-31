Ruhsatsız avlanan gemiye para cezası

Mersin’de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapıldığı belirlenen gemiye, 5 bin 455 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.
Kontrollerde, ruhsat tezkeresi olmadan balık avlandığı tespit edilen gemiye ceza kesildi.
Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül’de Karadeniz, Marmara ve Ege’de, 15 Eylül’de ise Akdeniz’de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.