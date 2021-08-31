Ruhsatsız avlanan gemiye para cezası

Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.

Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!