Ruanda’daki soykırım: Macron, Fransa’nın affedilmesini istedi ama özür dilemedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ruanda’da 800 binin üzerinde Tutsi’nin katledildiği soykırımda Fransa’nın sorumluluğunu kabul etti ancak özür dilemeye yanaşmadı.

Fotoğraf: Reuters

1994’te Hutular, dönemin devlet başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttuğu Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Yaklaşık 100 gün süren katliam serisinde 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

Reklam

Ruanda hükümetinin girişimiyle ABD merkezli ‘Levy Firestone Muse‘ hukuk firmasının hazırladığı raporda, Fransa’nın Ruanda soykırımında sorumluluğu bulunduğu, Fransız hükümeti için ‘Hutu rejiminin soykırım planından habersizdi’ denemeyeceği, öngörülebilir bir soykırıma imkan tanındığı vurgulanmıştı.

Macron, 10 yıldır Ruanda’yı ziyaret eden ilk Fransa cumhurbaşkanı olarak gittiği ülkedeki soykırım anıtında yaptığı konuşmada, “Sorumluluğumuzu kabul etmeye geldim. Yüz binlerce kurbanı bu cehenneme terk ettik” dedi.

Macron şöyle devam etti: “Fransa suç ortağı değildi. Dökülen kan, Fransız askerlerinin eline bulaşmadı. Sorumluluğumuzu kabul etmek karşılıksız bir jesttir. Geçmişteki uzun sessizlikten sonra bunu kurbanlara borçluyuz. Bu kabullenme süreci, bize bu karanlıktan çıkıp yeniden birlikte yürümeyi umut ediyor. Bu karanlıktan geçenler belki bizi affedebilir, böylelikle kendimizi affetmemizi sağlayabilir.”

Reklam

Fransız lider, soykırım suçlularının yakalanıp adalet karşısına çıkması için çabalarını hızlandıracağını da ekledi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Macron’un Fransa’nın soykırımcı yönetime destek verdiğini kabul etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sorumluluğun ağırlığı ait olduğu yere geri döndü” dedi.

‘Özür dilememesi hayal kırıklığı’

Ruanda soykırımını gerçekleştirenlerin yargılanması için mücadele veren derneklerden en büyüğü Ibuka ise Macron’un konuşmasında ‘özür dilememesinin hayal kırıklığı yarattığını‘ dile getirdi.

Ibuka Başkanı Egide Nkuranga, “Fransız devleti adına açıkça özür dilemesi bekleniyordu. Macron bunu yapmadı. Bağışlanma bile dilemedi” dedi.