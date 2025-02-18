Roma ve Bizans dönemlerine ait altı el yazması kitap bulundu

Mersin’de Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altı el yazması kitap bulundu. Üç kişi gözaltında.

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Jandarmanın açıklamasına göre Akdeniz ilçesinde ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin kaldıkları otele düzenlenen baskında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen altı el yazması kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü. El konan kitaplar Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.