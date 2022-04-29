‘Rol arkadaşı’ şempanzenin bulunması için binlerce dolarlık ödül koydu

İskoç oyuncu Alan Cumming, 1997 yapımı ‘Buddy‘ adlı komedi filminde birlikte rol aldığı şempanzenin bulunması için 10 bin dolar (148 bin lira) ödül koydu.

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Son olarak faaliyetine son veren ABD’deki Missouri Primat Vakfı’nda bir kafeste görülen ‘Tonka’ adlı şempanzeyle çekimler sırasında çok iyi vakit geçirdiklerini anlatan Cumming şunları söyledi: ”Çekim yaptığımız aylar boyunca o zaman yavru olan Tonka ve ben çok iyi arkadaş olduk. Birlikte oynuyor güzel vakit geçiriyorduk. Onun karanlık bir yerde bir kafeste olduğunu düşünmek bile üzüyor beni. Nerede olduğunu bilenler lütfen benimle iletişim kurup ödüllerini alsınlar.”

Parti ve film çekimleri için şempanzeleri kiralayan vakıf, hayvanlara kötü muamele yapıldığı gerekçesiyle Cumming ve hayvan hakları savunucularının eleştirilerinin hedefi olmuştu. Kampanya düzenlenmiş vakıf kapanmıştı.

Hayvanlara etik kurallar çerçevesinde davranılması için mücadele eden PETA, Tonka ve diğer altı şempanzeyi almak için vakfa dava açmıştı.

Dernek üyeleri geçen yıl temmuz ayında şempanzeleri kurtarmak için vakfın barınağına gittiklerinde Tonka’yı bulamadıklarını anımsatarak Cumming’in ödülü 20 bin dolara (296 bin lira) kadar yükseltebileceğini açıkladı.

PETA’dan Britanny Peet şunları söyledi: ”Cumming’in eski rol arkadaşının nerede olduğunu, nereye yollandığını, nerede saklandığını biliyorsanız sizden haber bekliyoruz. Tonka hala hayattaysa ömrünün kalan zamanını şempanze arkadaşlarıyla, iyi bakılacağı bir barınakta geçirmeyi hak ediyor.”