Robert Pattinson: Erkekler de ‘mükemmel görünme’ baskısı altında

ABD’li yıldız oyuncu Robert Pattinson, kalori saymanın bağımlılık yaptığını, mükemmel görünme baskısının erkekleri de ele geçirdiğini söyledi.

Twilight filmleriyle uluslararası üne kavuştuktan sonra Hollywood’un en çok aranan oyuncularından biri olan 36 yaşındaki Robert Pattinson, ES dergisinin son sayısının kapak yıldızı oldu.

Oyuncu, rolleri gereği kilo alıp vermesi ve bedenine iyi bakması gerektiğinden bahsederken, yalnızca kadınların değil erkeklerin de ‘mükemmel’ beden baskısı yaşadığını ancak bunun imkansız bir hedef olduğunu söylüyor: “Her zaman sizden daha iyi birileri olacak.”

Pattinson, belirgin kaslı, geniş omuzlu heykel gibi bir bedene sahip olması gerektiği fikrine dirense de bu baskıdan paçasını tamamen kurtarabilmiş değil. Her türlü moda diyeti denediğini anlatıyor: “İki hafta boyunca sadece haşlanmış patates yedim ve bayağı kilo verdim. Kalori diyeti de yaptım. Kalori saymak sizi sinsice ele geçiriyor, farkında bile varmadan bağımlı oluyorsunuz.”

Mickey 17 daha önce yaptığım hiçbir şeye benzemiyor

Mickey 17’yi Bong Joon-ho yönetiyor

Son olarak 2022’de Batman rolünde izlediğimiz Robert Pattinson şimdi “Daha önce çektiğim hiçbir filme benzemiyor, çok deli bir şey” dedi Mickey 17 filminin çekimleriyle meşgul. Parazit filminden tanığımız Güney Koreli Bong Joon-ho’nun yönettiği distopik bilim kurguda Niflheim buz dünyasını kolonileştirmek için yapılan keşif gezisinde görevli ‘tek kullanımlık’ Mickey 17’yi canlandırıyor.

Film Edward Ashton’ın 2022’de yazdığı aynı adlı romanın uyarlaması.