Alacakaranlık serisini Netflix’te izlemek için son 15 gün

Alacakaranlık (Twilight) serisi, Netflix Türkiye’nin kütüphanesinden 31 Ocak’ta ayrılıyor. Serinin filmlerini izlemek için son 15 gün.

Harry Potter serisine 15 Ocak’ta bir kez daha veda eden Netflix Türkiye, 31 Ocak itibarıyla da Alacakaranlık serisinin filmlerini kütüphanesinden kaldırıyor.

Stephenie Meyer imzalı roman serisinden uyarlanan, başrollerinde Robert Pattinson ve Kristin Stewart’ın yer aldığı film serisi ‘gençlik’, ‘aşk’ ve ‘fantezi’yi işliyor.

Taşra kasabasında yaşayan babasının yanına taşınan Bella ile Edward adında bir vampir ve Jacob adındaki bir kurt adamın arasında geçen aşk üçgeninin anlatıldığı serinin 2008-2012 yılları arasında vizyona gelen beş filmi bulunuyor.