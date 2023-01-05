Harry Potter filmleri için son dokuz gün: Netflix Türkiye’den ayrılıyor

Harry Potter filmleri, Netflix Türkiye’nin kütüphanesinden 14 Ocak’ta ayrılıyor. Serinin filmlerini izlemek için son dokuz gün.
‘The Office’ dizisinin sezonlarını yakın zamanda kütüphanesinden kaldıran Netflix Türkiye, 14 Ocak’ta da Harry Potter filmlerine veda ediyor.
Netflix Türkiye, daha önce Friends’i de kaldırmıştı ancak birkaç hafta sonra bölümler yeniden platforma dönmüştü.
Benzer şekilde Harry Potter filmlerinin de 1 Haziran 2022’de platformdan ayrılacağı bildirilmişti ve 2 Haziran itibarıyla yeniden eklenmişlerdi.