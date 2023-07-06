Robert De Niro’nun torununun ölümünde ‘fentanil’ iddiası: Anne isyan etti

Robert De Niro’nun torununun aşırı dozda ‘fentanil’ nedeniyle öldüğü öne sürüldü.

Fotoğraf: Instagram

Oscar ödüllü De Niro’nun kendisi gibi oyuncu en büyük kızı Drena De Niro’nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez geçen hafta hayatını kaybetmişti. Rodriguez’in ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı ancak polisin uyuşturucu ihtimali üzerinde durduğu ileri sürülmüştü.

Rodriguez’in ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken anne De Niro, yeni bir iddia ortaya atarak oğlunun aşırı dozda fentanil aldıktan sonra öldüğünü söyledi.

Oğluna bozuk ilaçlar satıldığını ve bunun da ölümüne neden olduğunu öne süren anne yaşananlara şu sözlerle isyan etti: “Birisi ona fentanil içeren haplar sattı, bunu biliyorlardı ama yine de sattılar. Bu saçmalığı satan ve satın alan tüm bu insanlar için söylüyorum, oğlum sonsuza dek gitti.”

Drena’nın Instagram hesabından bir takipçisine yanıt olarak verdiği paylaşımı yüzlerce beğeni aldı ve pek çok kişi kendi kayıplarının ardından yaşadıkları kederli günlere ilişkin anılarını paylaştı.

Fentanil nedir?

Fentanil ilk olarak cerrahi müdahalelerde ağrı kesici amacıyla sentetik bir opioid olarak üretildi.

Fentanil, hastanelerde kontrollü ortamlarda, cerrahi anesteziler gibi çok şiddetli ağrılarda hızlı sakinleşme sağlanabilmesi için kullanılabiliyor. Ancak bu ortamlarda bile fentanil kullanımının solunumu tehlikeli seviyelere düşürme riski bulunuyor.

Bu durum, aşırı doz ölümlerin de sebebini oluşturuyor. Tıbbi ortamların dışında fentanil kullanıldığında solunum sistemini izleyecek ve kişinin güvenliğini sağlayacak bir ekip bulunmadığından ölüm kaçınılmaz olabiliyor.

Maddenin özel bir kimyasal yapısı bulunuyor, ancak farklı etkiler sağlayan bileşenler oluşturmak için genellikle yasa dışı şekilde değiştirilebiliyor.

Fentanilin türevlerinden biri olan karfentanil bir kimyasal grubun başka bir grupla değiştirilmesiyle elde ediliyor ve ana yapıdan 100 kat daha etkili hale getiriyor.

Bir başka türev olan asetilfentanil ise orijinal halinden yaklaşık üç kat daha etkin ve grupsal aşırı doz ölümlerden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Türevlerinden bağımsız olarak, bir gram fentanilin etkisi eroinden 50, morfinden ise 100 kadar daha yüksek ve bu nedenle de çok küçük bir dozu aşırı doz etkisi yaratabiliyor.