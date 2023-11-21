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Yaramazlara biraz batar!

Robbie Williams’ın hayranı konserde düşerek öldü

İngiliz müzisyen Robbie Williams’ın konserinde 70’li yaşlarında bir kadın öldü.

Fotoğraf: Instagram

BBC‘nin haberine göre Avustralya’nın Sidney kentindeki Allianz Stadyumu’ndaki konserde bir seyirci koltuklar arasındaki boşluğa düştü. Başından yaralanan kadın acilen yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Müdaheleye rağmen kadın kurtarılamadı.


Bir stadyum görevlisi, kazanın konser bittikten sonra, binlerce izleyici dışarı çıkarken meydana geldiğini söyledi: “Kadın merdivenleri kullanmak yerine koltukların üzerinden geçmeye çalışmış.” 

Konseri yaklaşık 40 bin seyirci izledi.

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