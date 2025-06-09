Robbie Williams, 7 Ekim'de İTÜ Stadyumu'nda konser verecek

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 7 Ekim’de İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Robbie Williams. Fotoğraf: X

Atlantis Yapım’ın açıklamasına göre Williams’ın daha önce belirlenen Festival Park Yenikapı’daki konseri iptal edildi. Sahne performansına daha uygun bir atmosfer için 7 Ekim’deki konserin yeni adresi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu oldu.

Yeni albümü ‘Britpop’ öncesi ‘Live 2025’ konser turnesine çıkan Robbie Williams’ın geçen ay albümden yayınlanan ve rock müziğin usta isimlerinden Tony Iommi’yle birlikte kaydettiği ilk single parçası ‘Rocket’ müzik otoritelerinin ve dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Turne programına 31 Mayıs’ta Edinburgh’de başlayan Williams, bu ay Britanya’da Londra, Manchester ve Bath’da konserler verecek. Konserlerin biletleriyse aylar önce tükendi.

Sanatçı, İstanbul konserinde ise hem sevilen şarkılarını hem de yeni albümünden parçalar seslendirecek.

İTÜ Stadyumu’daki konser biletleri yarın, Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo platformlarında satılacak.