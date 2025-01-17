Robbie Williams ilk kez İstanbul'da konser verecek

İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Robbie Williams. Fotoğraflar: X

‘Angels’, ‘Feel’ ve ‘Let Me Entertain You’nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında büyük başarı yakalayan Williams, ‘Live 2025’ turnesi kapsamında 7 Ekim’de Festival Park Yenikapı’da konser verecek.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağla da tanınıyor.

DBL Entertainment organizasyonuyla ve Akademi Organizasyon katkılarıyla düzenlenecek konserin biletleri, 20 Ocak 13.00’den itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet’te satışta olacak.

Biletinial.com’a göre bilet fiyatları 3 bin liradan başlayacak.