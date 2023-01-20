Rishi Sunak ‘emniyet kemeri’ cezasıyla karşı karşıya

Resmi sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, Britanya Başbakanı Rishi Sunak’ın hareket halindeki aracın yolcu koltuğundayken emniyet kemeri takmadığının görülmesi tartışma yarattı.

Rishi Sunak, ön koltukta kemersiz seyahat etti. (BBC)

BBC Türkçe’nin aktardığına göre İngiltere’nin kuzeyindeki Lancashire bölgesinde çekildiği anlaşılan görüntülerde, Sunak’ın aracına polis ekipleri eşlik ediyor.

Polis, tartışma yaratan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İngiltere’de emniyet kemeri takmayanlara en fazla 500 sterlin ceza verilebiliyor.

Başbakan Sunak, sosyal medya klibiyle ortaya çıkan durumla ilgili özür diledi ve bunun ‘hatalı bir davranış’ olduğunu söyledi.

Başbakanlık sözcüsü, Sunak’ın ‘hatasını tamamen kabul ettiğini’ ve herkesin emniyet kemeri takması gerektiğini düşündüğünü ekledi.

Muhalefetse Sunak’ın emniyet kemeri takmamasıyla ilgili tartışmalara ‘balıklama atladı.’

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin paylaşımında, geçen yıl Sunak’ın ‘temassız kart’la ödemeyi başaramadığı görüntüleri hatırlatarak, “Rishi Sunak yönetemiyor, emniyet kemerini de banka kartını da tren hizmetlerini de ekonomiyi de ülkeyi de… Liste her gün daha da uzuyor” dendi.

Başbakan Sunak bu haftaki resmi ziyaretlerde Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir jetle seyahat ettiği için de eleştiriliyordu.

Liberal Demokrat Parti yetkilisi Daisy Cooper, “Başbakan jetlerle uçmaya öyle alışmış olmalı ki arabada emniyet kemeri takmayı unutmuş” dedi.

Britanya’da 14 yaşın üstündeki yolcular, emniyet kemeri takmazlarsa ceza alıyor. 14 yaş altındakilerin emniyet kemeri takmasıysa sürücünün sorumluluğunda.

2021’de araba kazalarındaki ölümlerin yüzde 30’unda, emniyet kemerinin takılmadığı tespit edildi.