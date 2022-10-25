Britanya’da Rishi Sunak resmen başbakan: Kraldan görevi aldı

Britanya’nın yeni başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini aldı.

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İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden 20 Ekim’de istifasını açıklayan Liz Truss, son kez ulusa sesleniş konuşmasının ardından Kralı Charles’a istifasını sundu.

Truss’ın ardından 3. Charles’la bir araya gelen Sunak, Kral’dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen Britanya’nın yeni başbakanı oldu.

Sunak, Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles’ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan olarak da tarihe geçti.

Ne olmuştu?

Boris Johnson’ın başbakanlık ve parti genel başkanlığından istifa etmesiyle başlayan liderlik yarışını Liz Truss kazanmıştı.

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla ‘vergi indirimleri‘ vaadini öne çıkaran Truss’ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül’de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim’de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng’i maliye bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt’ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan ‘hatalar’ için özür dilemesine karşın Truss’un görevde ne kadar kalacağı konusunda kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı. Britanya’da art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, göreve gelmesinin üzerinden iki ay bile geçmeden 20 Ekim’de istifa ettiğini duyurmuştu.

Truss’ın istifa etmesiyle Rishi Sunak, Boris Johnson ve Penny Mordaunt’un adı başbakanlık için geçiyordu. Johnson’la Mordaunt’ın adaylıktan çekilmesiyle tek aday Sunak, partinin genel başkanı ve ülkenin başbakanı oldu.

Sunak, önceki liderlik yarışını Truss’a kaybetmişti.