Rihanna ‘sanki’ yeni şarkılarla geliyor

ABD’nin en büyük spor olayının devre arasında sahneye çıkacak olan Rihanna, yeni şarkıların sinyalini verdi.

Fotoğraf: Apple Music

Barbadoslu yıldız şarkıcı Rihanna, son albümü Anti’yi 2016’da çıkarmış, sonrasında yeni şarkı yapmamıştı. 12 Şubat 2023’te Amerikan futbolunun en büyük kupa maçı Superbowl’un devre arasında sahneye çıkacak olan şarkıcının Apple Music’te yayımlanan bir videosu, acaba yeni şarkılar mı geliyor sorusunu sordurdu.

Geçen yıl Apple Music’le bir dizi proje için anlaşma imzalayan Rihanna’yı, videoda spot ışıkları altında görüyoruz. Üst üste binen sesler “2 bin 190 gün oldu… Altı yıldan fazla oldu… Herkesin beklediği Rihanna…” gibi sözler söylüyor. Sonra Rihanna önce siluet olara, sonra yeşil peluş ceketi ve örgülü saçlarıyla beliriyor ve parmağını dudaklarına götürüp sus işareti yaparak ‘Şşşşşt’ diyor. Sonra Anti albümünden ‘Needed Me’ adlı şarkıdan kısacık bir bölüm söylüyor.

2 bin 190 gün geriye gidildiğinde Rihanna son albümü ‘Anti’nin çıkış tarihine geliyoruz. Rihanna bu fragmanla ‘sanki’ yeni şarkılarının haberini veriyor. Bunu yaparken, hayranlarıyla ‘kedinin yün yumağıyla oynadığı gibi oynamayı’ da ihmal etmiyor.