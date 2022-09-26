Super Bowl’un devre arasında sahneye bu elin sahibi çıkacak

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna ABD’de Ulusal Futbol Ligi’nin şampiyonunun belirlendiği Super Bowl karşılaşmasının devre arasında sahneye çıkacağını Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla duyurdu.

ABD’deki en büyük spor olaylarından Super Bowl’un devre arasında sahneye kimin çıkacağı, en azından eğlence ve spor dünyası için çok önemli.

Futbol finali ABD’de tek seferde en fazla televizyon seyircisini ekran başına toplayan etkinlik. Super Bowl’da görünmek, bütün ABD tarafından görünmek demek.

Super Bowl’da sahneye çıkan yıldızlar büyük bir gösteriye imza atıyor. Özellikle son yıllarda özellikle teknik anlamda güçlü şovlar çıtayı her yıl biraz daha yükseltiyor.

U2 (2002), Paul McCartney (2005) The Rolling Stones (2006), Prince (2007), Madonna (2012), Lady Gaga (2017), Justin Timberlake (2018) Jennifer Lopez ve Shakira (2020), The Weeknd (2021) bu konseri vermiş ünlü yıldızlardan bazıları.

Yapımcısı Jay-Z’nin’nin ifadesiyle ‘Küçük bir ada ülkesi olan Barbados’da hayata mütevazı bir başlangıç yapsa da her fırsatta beklentileri aşan ve gelmiş geçmiş en önemli sanatçılardan biri haline gelen’ 34 yaşındaki Rihanna önümüzdeki yıl 23 Şubat’ta Arizona eyaletinde Glendale State Farm Stadyumu’nda oynanacak maçın devre arasında sahneye çıkarak bu listeye eklenecek.