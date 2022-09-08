Ricky Martin’den ‘ensest’ suçlaması yapan yeğenine dava

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin (50), kendisini aile içi şiddet uygulamak ve ‘ensest ilişkiye’ zorlamakla suçlayan yeğenine tazminat davası açtı.

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Temmuz ayında, 21 yaşındaki erkek yeğeni, Martin’in kurbanı olduğunu açıklayarak uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Dava açılmıştı. Ancak kısa süre sonra ‘şiddet’ ve ‘cinsel taciz’ suçlamalarını geri çekmiş, uzaklaştırma kararı da kaldırılmıştı.

Martin’in avukatı iddiaların ‘iğrenç’ ve ‘yalan’ olduğunu, suçlayan kişinin ‘akli dengesinin yerinde olmadığını’ söylemişti. Haberler dünya basınında geniş yer bulmuştu.

Martin geçen ay şunları söylemişti: ”Bu iddialar beni, ailemi, arkadaşlarımı perişan etti. Çok üzücü. Böyle bir şeyi kimsenin yaşamasını istemem. Bu saçma iddiaları ortaya atan kişinin gerçek ve sevgiyle dolu yeni bir yaşama başlayabilmesi için gereken yardımı alabileceğini ümit ediyorum, iyilikler diliyorum. Ve bir daha kimseyi bu şekilde üzmemesini diliyorum.”

Amaç itibar suikasti

Ricky Martin, Porto Riko’nun başkenti San Juan’da açtığı davada 20 milyon dolar (364,8 milyon lira) tazminat talep ediyor. Dün mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, yeğeni Dennis Yadiel Sanchez’in amacının kendisine zarar vermek, ‘itibar suikasti’ olduğu vurgulandı.

Sanchez’in iddiaları nedeniyle milyonlarca dolarlık anlaşmalardan olduğu ve Porto Riko’da kendisini güvende hissetmediği belirtilerek tazminat istendi.

Martin, ayrıca, yeğeni iddiaları geri çektikten sonra onu sosyal medyadan mesaj bombardımanına tuttuğunu ve para vermediği takdirde ‘itibarını yerle bir edeceğini’ yazdığını ifade etti.