Yeğeni, Ricky Martin hakkında iddialarını geri çekti

Şarkıcı Ricky Martin hakkında yeğenin suçlamaları üzerine çıkarılan uzaklaştırma kararı kaldırıldı.

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50 yaşındaki Martin hakkında Porto Riko’da yaşanan bir olay nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkarılmış ancak suçlamayı yapan kişinin adı verilmemişti.

Daha sonra suçlamayı yapan ve kararı aldıran kişinin yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Martin’le romantik bir ilişkisi olduğunu öne sürmüş ve ayrıldıktan sonra kendisini rahatsız ettiğini iddia etmişti .

AP’nin aktardığına göre uzaklaştırma kararının uzatılıp uzatılmayacağına karar verilmek üzere görülen duruşmada davanın kapanmasına karar verildi.

Kararla ilgili konuşan bir yargı sözcüsü isim vermeden şikayetçi tarafından iddialarını kendi isteğiyle geri çektiğini ve daha fazla bir işlem yapılmasına gerek kalmadığını belirtti.

Kararın ardından Martin bir akrabasının yalanlarının kurbanı olduğunu söyledi: “Neredeyse kırk yıldır halkın gözü önünde çalışıyorum ve hiç son iki haftada yaşadığım süreç kadar acı bir şeyle uğraşmak zorunda kalmamamıştım.”