Reuters: CIA, El-Kaide liderini öldürdü

Uluslararası haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre radikal İslamcı örgüt El-Kaide’nin lideri Eymen el-Zevahiri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Afganistan’da düzenlediği drone saldırısında öldü.
Reuters’a konuşan Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili operasyonda sivil can kaybı olmadığını iddia etti.
ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, el-Zevahiri’nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldüğü iddialarını paylaştı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saatle 19.30’da (TSİ 02.30) Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili konuşacağı kaydedildi.