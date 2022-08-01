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Yaramazlara biraz batar!

Reuters: CIA, El-Kaide liderini öldürdü


Uluslararası haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre radikal İslamcı örgüt El-Kaide’nin lideri Eymen el-Zevahiri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Afganistan’da düzenlediği drone saldırısında öldü.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a konuşan Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili operasyonda sivil can kaybı olmadığını iddia etti.


ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, el-Zevahiri’nin insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldüğü iddialarını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saatle 19.30’da (TSİ 02.30) Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili konuşacağı kaydedildi.

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