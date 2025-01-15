Resmi Gazete'de yayınlandı: Ayakta tedavide katılım payı 20 lira

Genel Sağlık Sigortası’na ilişkin düzenlemeleri de içeren ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Söz konusu kanun Meclis’te 9 Ocak’ta kabul edilerek yasalaşmıştı.

Buna göre yabancılara sunulan hizmetler, sertifikası olan aile hekimlerince mesai dışında sunulan akupunktur ve fitoterapi gibi hizmetlerle özel amaçlı raporlar ücretsiz olacak.

Bakanlığın belirlediği bazı raporlar bu düzenlemeden muaf tutuldu.

Hasta katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için 20 lira olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerindeki katılım payını, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenlerde yarısı kadar azaltabilecek.

Özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan beş puanlık sigorta prim indirimi dört puana düşürülecek. Bu hüküm, kanunun yayınlandığı ayın başından itibaren uygulanacak.

İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026’ya kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı, bu süreyi 31 Aralık 2027’ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Sigortalılığı 31 Aralık 2008’den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4 bin 100 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık aylığından yararlanabilecek.

Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 50 ila yüzde 59 olanlarınsa 16 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 700 gün prim ödemeleri şartını karşılaması beklenecek.