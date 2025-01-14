Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.
Adli Tıp Kurumu atamaları şu şekilde:
- Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Mehmet Ali Selçuk
- Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Ömer Asan
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Esma Akdemir
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hanife Balcı
- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Tuğba Özbulat
- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Muhammed Emre Yılmaz
- Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Şenol Turan
- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Gıda Mühendisliği Üyeliğine Prof. Dr. Osman Sağdıç
- Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk Nörolojisi Üyeliğine Hüseyin Kılıç
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üyeliğine Prof. Dr. Halil Koyuncu
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Aile Hekimliği Üyeliğine Doç. Dr. Ali Oruç
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Barış Demirkol
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Mehmet Çelik
- Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bayram
- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir
- Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Prof. Dr. Ömer Çelik
- Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Halit Çakır
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Ertürk
- Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Nedim Uzun