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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir görevden alındı, yerine Bekir Altun atandı.


Adli Tıp Kurumu atamaları şu şekilde:

  • Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Mehmet Ali Selçuk
  • Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Ömer Asan
  • Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine Uzm. Dr. Esma Akdemir
  • Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Hanife Balcı
  • Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Tuğba Özbulat
  • Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Muhammed Emre Yılmaz
  • Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Şenol Turan
  • Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Gıda Mühendisliği Üyeliğine Prof. Dr. Osman Sağdıç
  • Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk Nörolojisi Üyeliğine Hüseyin Kılıç
  • Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üyeliğine Prof. Dr. Halil Koyuncu
  • Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Aile Hekimliği Üyeliğine Doç. Dr. Ali Oruç
  • Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Barış Demirkol
  • Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Mehmet Çelik
  • Adli Tıp Dokuzuncu İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bayram
  • Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özdemir
  • Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Prof. Dr. Ömer Çelik
  • Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Halit Çakır
  • Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Prof. Dr. Mehmet Ertürk
  • Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Acil Tıp Üyeliğine Dr. Öğr. Üyesi Nedim Uzun

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