Remzi Özdemir: Konutta satışlar daha düşer mi?

Gelelim can alıcı soruya: Geçen yıl 1 milyon olup da bugün 5 milyon olan evleri alan olacak mı? Elbette olmayacak. Son 4 aydır düşen konut satışları da bunların satılmadığını gösteriyor. İyi de neden fiyatlar düşmüyor? Sahibinden.com verilerine göre İstanbul’da bir ayda konut satış rakamları yüzde 11 düştü.

Halen çok yüksek ve halen yeterince düşmedi. Yani konut sahipleri yeni bir yükseliş dalgası beklentisi içindeler. O dalga gelecek mi? O dalga gelmeyecek!

Ne bu yıl ne de gelecek yıl. Önümüzdeki haziran seçim olacak. Seçime kadar bu politika aynen devam edecek. Haziran’dan sonra ister yeni bir parti iktidara gelsin, isterse AKP kazansın mecburen faizler artacak. 70 puanlık negatif faizle bu işin yürümeyeceğini herkes biliyor. Yani özetle konu için artık en az 1 yıl, hatta 2 yıl eskisi gibi olmayacak. Tabii ki insanların aklına hemen düşen faiz geliyor. Merkez Bankası bu ay yine faiz düşürecek. Merkez Bankası istediği kadar faizi düşürsün. Bir ülkede eğer enflasyon yüzde 85 ise bankalar kimseye kalkıp da yüzde 20, hatta yüzde 30 ile bile konut kredisi vermez.

Remzi Özdemir’in yazısı