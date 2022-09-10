Remzi Özdemir: Kamu bankaları promosyon için seçim startını bekliyor

Kamu bankalarının vereceği rakam net değil ancak yine bir başka kaynak bu rakamın 20 bin liranın bile üzerinde olabileceğini söylüyor.

20 bin ve üzeri rakam kamu bankalarını zarar ettirir mi? Kamu bankaları için artık karın ve zararın bir anlamı yok! Önemli olan AKP iktidarının kesintisiz devamı.

AKP iktidarı için bugüne kadar neleri feda etmedik ki?

Devletin Merkez Bankası’ndaki 128 milyar dolar gitmedi mi? Yine kefen parası olarak bilinen para gitmedi mi? Sürekli olarak vergisini, harcını ve cezasını günü gününe ödeyen insanlara ceza gibi ödemeyenler affedilmedi mi?

Yaşanan tüm olaylara baktığınızda kamu bankalarının kasasından emekliler için çıkacak 20-30 bin lira çok da büyük rakamlar olmadığını görebiliriz.

Remzi Özdemir’in yazısı