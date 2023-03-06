Remzi Özdemir: İstanbul’daki tehlikeyi depremden depreme hatırlıyoruz

1999 yılındaki Marmara depreminde hemen sonra İstanbul’da büyük tartışma başladı.

Bugün hayatta olan ve olmayan isimler İstanbul’da yaşanacak depremin tehlikesini anlattı. Senaryolar yazıldı, kaç binanın çökeceği ve kaç binanın içinde kaç kişinin öleceği bile hesaplandı.

Aradan 24 yıl geçti. Öyle ki Avcılar’da kolonları zarar gören o binalar bile insanlarla doldu hatta o dönem kimsenin almadığı binaları bugün 7 milyon liraya hatta 10 milyon liraya alanlar var.

Yani İstanbul’daki deprem tehlikesini depremden depreme hatırlıyor ve sonrası kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Kentsel dönüşüme gelince ne İstanbul ne de vatandaş bir adım mesafe alamadı.

Remzi Özdemir’in yazısı