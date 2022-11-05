Remzi Özdemir: İktidarın servet transferi

İktidar TÜİK’e güvenmediği için yeniden değerleme oranını yüzde 122 olarak belirledi.

Şimdi eminim ki siz de itiraz ettiniz.

Yüzde 85 enflasyon olan bir ülkede neden yeniden değerleme oranı yüzde 122 diye.

Dedim ya siyasi irade TÜİK’e inanmıyor. İnanmadığı için olması gereken enflasyon oranında arttırdı.

Pasaport harcından tutun da trafik cezasına kadar yüzlerce işlem için bu yıl yüzde 122 daha fazla ücret ödeyeceğiz.

Bu vergi toplayamayan ve topladığını da bir avuç zengine kur korumalı mevduat faizi olarak ödeyen iktidarın servet transferinden başka bir şey değildir.

Zaten iktidarın şu an uyguladığı faiz politikası da servet transferinden başka bir şey değil. Düşünün Allah aşkına, boğazınızdan keserek artırdığınız üç kuruşu bankaya yatırmak istediğinizde size verilecek oran yüzde 20’yi geçmez iken, kamu bankaları aracılığı ile bazı şirketlere düşük faizle kredi veriliyor.

Remzi Özdemir’in yazısı