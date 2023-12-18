Remzi Özdemir: Halka arz furyası bitti mi?

Kimisi parasını enflasyona karşı korumak için kimisi de sadece harçlık çıkartmak için borsaya girdi.

Tabii ki bu kadar büyük talep karşısında şirketler halka açılmaya başladı.

Yüzlerce şirket halka arz kuyruğuna girdi.

SPK’dan çıkar çıkmaz şirket bir iletişim ajansı ile anlaşır ve kendilerini tanıtmaya çalışırdı. Şirketin finansalları analistler tarafından didik didik edilirdi.

Şirket sahipleri ve finans yöneticileri basın toplantısı yapar halka arz gelirini nasıl ve nerede kullanacaklarını anlatırdı. Ekonomi gazetecileri adeta şirketin röntgenini çıkartırdı.

Bu halka arz çılgınlığında bunların hiçbiri olmadı.

Nasıl olsa talep oluyor diye şirketler kimseyi takmadı.

Nasıl olsa küçükler geliyor, senet tavan tavan gidiyor!

Ancak artık böyle olmuyor.

Son halka arzda bunun böyle olmadığını gördük.

Sur Tatil Evleri halka arzı artık artık furyanın bittiğini bize gösterdi.

Remzi Özdemir’in yazısı