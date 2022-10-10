Remzi Özdemir: Bu bankanın CEO’su bu kez kendini nasıl savunacak?

Sen dünyanın en iyi dijital bankası ödülü alıyorsun, ama dijital felaket yaşıyorsun.

En iyi banka ödülü alıyorsun, sonra yüz binlerce müşterin sokakta rezil oluyor.

Bu işin sorumlusu kim?

Bu bankanın CEO‘su bu kez kendini nasıl savunacak?

Türkiye’nin gururu olan bu markaya kim zarar veriyorsa artık ortaya çıksın ve sorumluluğu alsın.

Tamam anladık CEO sorumluluk almıyor iyi de bu teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı nasıl halen o koltukta oturuyor şahsen anlamıyorum.

Bu olayda artık BDDK’nın da harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü burada söz konusu olan bir banka değil, Türk bankacılık sisteminin itibarı ve geleceğidir.

Remzi Özdemir’in yazısı