Rekor: Kami Rita 31'inci kez Everest'e tırmandı

Nepalli dağcı Kami Rita dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nın zirvesine 31’inci kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi.

Fotoğraf: @kamiritasherpa / X

İlk kez 1994’te Everest’e tırmanan ve neredeyse her yıl bu zorlu yolculuğu tekrar eden Nepalli dağ rehberi (şerpa) Kami Rita, son tırmanışıyla yine ‘Everest zirvesine en çok çıkan insan’ ünvanını elinde tuttu.

Merkezi Nepal’in başkenti Katmandu’da bulunan Seven Summit Treks firması, Nepalli şerpa (rehber) Rita’nın yerel saatle sabah erkenden rehberlik ettiği bir grup dağcıyı zirveye ulaştırdığını açıkladı.

Firma, 55 yaşındaki Rita’nın diğer dağcılarla birlikte ana kampa indiği bildirdi.

Rita böylece 8 bin 848 metre yüksekliğindeki zirveye 31’inci kez ulaşarak bir kez daha kendi rekorunu kırmış oldu.

Kami Rita’nın bu alandaki en yakın rakibiyse 29 kez zirveye ulaşan Nepalli şerpa Pasang Dawa.

Nepal’in güneyindeki Everest rotasından bu sezon yüzlerce dağcı zirveye ulaşmayı denedi.

Dağcılık sezonu, hava koşullarının en elverişli olduğu nisan ve mayısta yoğunlaşıyor.

Dağcılara zorlu zirve yolculuğunda Nepalli dağ rehberleri eşlik ediyor.

Şerpa ne demek?

Nepal ve Tibet arasında yaşayan Himalaya yerlilerine ‘şerpa’ adı veriliyor.

Yaşadıkları dağlık coğrafyayı iyi tanıyan ve zorlu koşullara aşina olan şerpaların bölgeye gelen yabancı dağcılara rehberlik yapmaları nedeniyle sözcük Batı dillerinde ‘rehber’ anlamında kullanılıyor.



