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Yaramazlara biraz batar!

Ksenon gazı yardımıyla Everest zirvesine tırmanan 'Xenon' adlı dağcılara soruşturma

Nepal, ‘kandaki alyuvar değerlerini yükselten ksenon gazının yardımıyla’ dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nın zirvesine çıkan ‘Xenon’ adlı dağcılara soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA

The Kathmandu Post’un haberine göre turizm bakanlığı, Everest Dağı’na tırmanan, Britanya ordusu mensuplarından oluşan ‘Xenon’ isimli bir grup dağcıya ilişkin açıklama yaptı.


Ksenon gazının yardımıyla dağın zirvesine ulaşan grubun, gaz kullanımı hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmadığı belirtildi.

Tüm dağcıların ve organizatörlerin tırmanış sırasında kullandıkları ekipman, ilaç ve maddeleri beyan etmeleri gerektiği vurgulanırken detaylı bilgi toplamak ve kapsamlı analiz için ilgili kurum ve kişilerle temas halinde olunduğu duyuruldu.

Eski Britanya ordusu mensupları Alastair Carns, Anthony Stazicker, Garth Miller ve Kevin Godlington’dan oluşan ‘Xenon’ isimli dağcı grup, planlananın aksine Nepal’e varmalarından altı gün sonra ksenon gazının yardımıyla Everest zirvesine varmıştı.

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