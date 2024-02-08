Everest’e tırmanan dağcılar kakalarını artık ana kampa getirmek zorunda

Everest’e tırmanan insanların, dağın zirvesine kakasını yapması artık yasak. Başlangıç noktası ve zirve arasında yaklaşık üç ton insan dışkısı olduğunu belirten yetkililer, dağcılardan kakalarını ana kampa geri getirmesini istedi.

Pasang Lhamu kırsal kasabasının başkanı Mingma Sherpa, BBC’ye “Dağlarımız artık kokmaya başladı. Kayaların üzerinde insan dışkılarının görüldüğü ve bazı dağcıların hastalandığı yönünde şikayetler alıyoruz. Bu kabul edilemez ve imajımızı zedeliyor” dedi.

Ekstrem hava şartları yüzünden, Everest’te bırakılan dışkılar tamamen yok olmuyor.

Dışkı torbası zorunluluğu

Everest’e ve yakınındaki Lhotse dağına tırmanmak isteyen dağcılardan yanlarında dışkı torbası taşımaları istenecek. Bu torbalar ana kampa döndüklerinde kontrol edilecek.

Ana kampta tuvalet çadırları olsa da tırmanışa başladıktan sonra tuvalet işi zorlaşıyor. Çoğu dağcı tuvaletleri için çukur kazıyor. Fakat yukarı tırmandıkça kar azalıyor ve dışkılar açıkta kalıyor. Çok az kişi yanlarında dışkı torbası taşıyor.

Zirve yakınlarında 3 ton insan dışkısı

Chhiring Sherpa “Atıklar özellikle ulaşamayacağınız yüksek kamplarda önemli bir sorun olmaya devam ediyor” dedi. Başlangıç noktası ve zirve arasında yaklaşık üç ton insan dışkısı olduğunu tahmin ettiklerini belirtirken “Yarısının South Col adındaki dördüncü kampta olduğuna inanıyoruz” dedi.

Stephen Keck’se South Col’un ‘açık tuvalet’ lakabını aldığını söyledi.

7 bin 906 metre yükseklikte bulunan South Col, zirveye ulaşmadan önceki son kamp alanı.

Keck “Orada (South Col) neredeyse hiç buz ve kar yok, bu yüzden insan dışkılarını görebilirsiniz” dedi.

Diğer dağlarda da uygulanacak

Mart’taki tırmanma sezonu için dışkı torbaları hazırlanmaya başlandı. Torbalar Everest’te denendikten sonra diğer dağlarda da uygulanmaya başlanacak.

8000 metre ve üzerindeki yükseklikte 14 dağa tırmanan ilk Nepalli olan Mingma Sherpa, bu tarz torbaların başka dağlarda denendiği ve uygulandığını söyledi.

Bu uygulamanın dağı temizleyeceğine inanılıyor.