Rekabet Kurumu’ndan zincir marketlere uyarılar

Rekabet Kurumu’nca zincir marketlere dair hazırlanan rapor yayımlandı. Raporda zincir marketlere bir dizi uyarı bulunuyor.
Kurumun sitesinde yayımlanan rapora göre, hızlı tüketim malları perakendeciliği sektörü, yapısı ve ekonomideki kilit rolü sebebiyle kurumun odağındaki önemli alanlardan birini oluşturuyor.
Raporda özellikle alıcı gücünün kötüye kullanılmasının rekabet üzerindeki etkilerine odaklanıldı ve bunun olasılığının ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu.
Raporda ayrıca haksız ticari uygulamalar, tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek firma davranışları, özel gramajlı ürün üretilmesi ve yeni mağaza açılışlarının nüfus kriterine bağlanmasıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.
Raporda, zincir marketlere yönelik bazı uyarılara da yer verildi.
Mesafe uyarısı
Belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmaları yasaklanabilir. Bu teşebbüslerin aynı çap içerisindeki devralma işlemleri engellenebilir.
İndirimli ürün perakendecilerde bulunmalı
Rapora göre indirimli olacağının duyurulduğu süre boyunca ürünün, mağazada bulunması ve bu süre boyunca ürünün duyurulan indirimli fiyattan satılması sağlanması gerekiyor.
Özel ambalajlı ürün
Raporda, tedarikçilerin tek bir zincir market için özel gramajlı ürün üretmesine dair anlaşmaların engellenmesi gerektiği belirtildi.
Denetim birimi kurulmalı
Birimin resen habersiz inceleme yapma yetkisi olmalı, bilgi isteme, para cezası kesme, ihlali doğrudan sonlandırma gibi yetkilerle donanması gerekir. Caydırıcılığın sağlanması için idari para cezasının teşebbüs cirosu üzerinden tesis edilmesi ve tekrar halinde cezanın artırılması gerekir.