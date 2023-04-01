Rekabet Kurumu’ndan zincir marketlere uyarılar

Rekabet Kurumu’nca zincir marketlere dair hazırlanan rapor yayımlandı. Raporda zincir marketlere bir dizi uyarı bulunuyor.

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Kurumun sitesinde yayımlanan rapora göre, hızlı tüketim malları perakendeciliği sektörü, yapısı ve ekonomideki kilit rolü sebebiyle kurumun odağındaki önemli alanlardan birini oluşturuyor.

Raporda özellikle alıcı gücünün kötüye kullanılmasının rekabet üzerindeki etkilerine odaklanıldı ve bunun olasılığının ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu.

Raporda ayrıca haksız ticari uygulamalar, tüketicilerin yanıltılmasına neden olabilecek firma davranışları, özel gramajlı ürün üretilmesi ve yeni mağaza açılışlarının nüfus kriterine bağlanmasıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, zincir marketlere yönelik bazı uyarılara da yer verildi.

Mesafe uyarısı

Belirlenecek bir mesafe çapında aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan perakendecilerin ikinci bir şube açmaları yasaklanabilir. Bu teşebbüslerin aynı çap içerisindeki devralma işlemleri engellenebilir.

İndirimli ürün perakendecilerde bulunmalı

Rapora göre indirimli olacağının duyurulduğu süre boyunca ürünün, mağazada bulunması ve bu süre boyunca ürünün duyurulan indirimli fiyattan satılması sağlanması gerekiyor.

Özel ambalajlı ürün

Raporda, tedarikçilerin tek bir zincir market için özel gramajlı ürün üretmesine dair anlaşmaların engellenmesi gerektiği belirtildi.

Denetim birimi kurulmalı

Birimin resen habersiz inceleme yapma yetkisi olmalı, bilgi isteme, para cezası kesme, ihlali doğrudan sonlandırma gibi yetkilerle donanması gerekir. Caydırıcılığın sağlanması için idari para cezasının teşebbüs cirosu üzerinden tesis edilmesi ve tekrar halinde cezanın artırılması gerekir.