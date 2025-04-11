Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası verdi.

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Kurum açıklamasına göre Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan üç şirket hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Söz konusu şirketlere uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası verildi.