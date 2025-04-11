Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rekabet Kurulu'ndan üç kozmetik şirketine 31 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren üç şirkete uzlaşma sonucu 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

Kurum açıklamasına göre Bioxin, Bioder, Biobaby ve Nutraxin markalarıyla faaliyet gösteren Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları AŞ, Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret AŞ ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’nden oluşan üç şirket hakkında yeniden satıcıların satış fiyatlarını tespit ederek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.


Söz konusu şirketlere uzlaşma talebi sonucunda 31 milyon 395 bin 634 lira idari para cezası verildi.

Rekabet Kurumu kırmızı et sektörünü uyardı: Cirolarının yüzde 10’u ceza kesilecek

Rekabet Kurulu’ndan VitrA’ya 65 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu’ndan BİM, Migros, Carrefoursa ve Şok’a soruşturma

SON HABERLER

İBB eylemleri: 59 genç için daha tahliye kararı

AYŞEGÜL KASAP aysegulkasap@diken.com.tr @aysegul_kasap İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaları protesto eylemlerinde gözaltına alınıp tutuklanan gençlerden 59’u için daha tahliye kararı verildi. 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi 59 öğrencinin tahliyesine karar verdi. Mahkeme ‘dosyada yapılan incelemede olay anına dair görüntülerin bulunmadığına’ dikkat çekti ve kamera görüntülerinin gönderilmesi için ilgili birime müzekkere yazılmasına hükmetti. Kararda şöyle denildi: […]