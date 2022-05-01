Reha Kapsal: Şampiyonlukta önemli olan başarı için yapılan doğru hazırlık

Trabzonspor hak ettiği şampiyonluğa kavuştu. Bu yolculuğun sonunda kupayı kazanmak esastı ama önemli olan sonuç değil sebep. Yani sezon başındaki başarı için yapılan doğru hazırlıktı. (…)

Bütün sezon yüksek zihinsel dayanıklılıkla yapılan iş, verilen emek, sabır bordo-mavililere yakışan şampiyonluğu getirdi. Bu şampiyonlukta taraftarın, başkanın, yöneticilerin, camianın, teknik kadronun, oyuncuların ve tüm kulüp çalışanlarının hangi birinin olursa olsun büyük katkısı vardı. Bu şampiyonluğu göremeyen, rahmetli olan tüm Trabzonspor sevdalılarına da bu zaferi aynı zamanda armağan ettiler. Keskin bir kılıç olmak için çok çekiç darbesi yemek gerekir. Bu, Trabzonspor’un bu büyük başarısındaki en önemli unsurdu. ‘Bir meselesi olmalı insanın uyanışı ve mücadelesi için.’ Bu şampiyonlukta emeği geçen herkes sanırım böyle düşündü, böyle motive oldu, böyle konsantre oldu ve bu çok önemli hak edilmiş şampiyonluk kazanıldı

Reha Kapsal’ın yazısı