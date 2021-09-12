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Yaramazlara biraz batar!

Reha Kapsal: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek oynadı, rahat bir galibiyet aldı

Beşiktaş oyuna o kadar hızlı başladı ki ilk 10 dakikada bulduğu gollerle skoru aldığı gibi maçı da kontrol etmesini bildi. (…)

Beşiktaş hafta içi Şampiyonlar Ligi maçını da düşünerek zaman zaman oyuna tempo verdi, zaman zaman topa sahip olarak aktif dinlenme yaparak oynadı ve rahat bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi için bu kadroda rotasyonlar olacağı gibi esas en büyük rotasyonun oyun anlamında gerçekleşmesi gerekir. Beşiktaş’ın oynadığı bu güçlü oyunun daha üst seviyesinde çok güçlü savunma ve hücum anlamında oynaması gerekir.


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