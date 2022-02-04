Red Hot Chili Peppers’tan yeni tekli: Black Summer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istedi. Koruma Bölge Kurulu’na başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu vurguladı.