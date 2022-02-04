Red Hot Chili Peppers’tan yeni tekli: Black Summer

ABD’li rock grubu Red Hot Chili Peppers, 1 Nisan’da çıkacak ‘Unlimited Love’ isimli uzunçalar albümünden ilk tekliyi yayınladı.
‘Unlimited Love’ grubun 2016’daki ‘The Getaway’den sonra yayınlayacağı ilk uzunçalar albüm. 15 Aralık 2019’da usta gitarist John Frusciante’nin dönüşüyle heyecanlanan hayranlara bir de albüm müjdesi verilmişti.
Grubun ikonik seslerinin bir özeti niteliğindeki ‘Black Summer’, üstsüz Anthony Kiedis’in ‘görünmez ninjalarla dövüştüğü’ görüntülerin yer aldığı bir kliple yayında.