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Yaramazlara biraz batar!

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso

Real Madrid’de teknik direktörlüğe Xabi Alonso getirildi.

Xabi Alonso. Fotoğraf: AA

Futbolculuk kariyerinde 2009-2014 arasında Real Madrid’de oynayan Alonso, kulübün 30 Haziran 2028’e kadar hocası olacak.


Alonso için yarın Real Madrid City Tesisleri’nde imza töreni düzenlenecek.

Teknik direktörlük kariyerine 2018’de Real Madrid altyapısında başlayan 43 yaşındaki İspanyol antrenör, sırasıyla Real Sociedad B takımını ve Bayer Leverkusen’i çalıştırmıştı.

2023-2024 sezonunda Bayer Leverkusen’i tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıyan Alonso, Alman ekibiyle Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası’nı da kazanmıştı.

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