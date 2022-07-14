‘Rastgele iyilik hareketi’ trendinin mağduru kadın: İyilik falan değil, bundan çok para kazanıyor

Sosyal medyada gençler arasında yaygın trendlerden ‘rastgele iyilik hareketi’nin mağduru olan Avustralyalı kadın tepkili: Yaşlı kadınların çiçek aldığı için heyecanlanacağını sanmak çok üstten bir bakış ve varsayım.

Görüntü: TikTok

Melbourne’de kaydedilen videoda 3.2 milyon takipçisi olan Harrison Pawluk isimli kullanıcı bir AVM’de yaşlıca bir kadına yaklaşıp elindeki bir buket çiçeği vererek tutmasını istiyor. Bu arada çantasından çıkardığını montunu giyiyor. Sonra çiçeği kadına bırakıp iyi günler dileyip uzaklaşıyor.

Soyadını gizleyen Maree isimli kadının şaşkınlığı kameraya yansıyor. Sosyal medyada dolaşıma girerek viral olan Video TikTok’ta 59 milyonun üzerinde izlendi.

‘Umarım bu gününü güzelleştirmiştir’ notuyla paylaşılan videoya “Çok güzeldi, ağlayabilirim”, “Çok iyi hissetirdi, ihtiyacı varmış gibi görünüyor” gibi yorumlar yazılırken Maree, Pawluk’un niyetine daha şüpheci ve karamsar yaklaşıyor.

ABC Radio Melbourne’e konuşan Maree “Bu yapay şeyler rastgele iyi hareketi falan değil” dedi.

Onayı olmadan kaydedilen videoyla ilgili şunları söyledi: “Benim sessizlikle geçirdiğim anımı böldü, onayım olmadan videomu çekti ve yayınladı. Olmadığı bir şeye dönüştürdü. Bundan çok para kazanıyordur. Daha yaşlı kadınların çiçek aldığı için heyecanlanacağını sanmak çok üstten bakan bir varsayım.“

Videosunun çekilip çekilmediğini sorunca hayır cevabını aldığını belirten Maree ayrıca çiçekleri Pawluk’a geri vermeye de çalışmış: “Açıkça söylemek gerekirse çiçekleri trende eve taşımak istemedim. Ama geri verme şansım olmadı.”

Aynı gece bir arkadaşı videoyu Maree ile paylaştı. Başta üzerine çok düşmeyen Maree TikTok videosunun bazı haberlere konu olduğunu ve kendisinden “yaşlı kadın“, “yürek burkan bir hikaye” gibi nitelemelerle bahsedildiğini görünce insanlıktan çıkarılmış gibi hissettiğini anlattı: “Kendimi tık tuzağı gibi hissetim“

Sevgi yaymayı amaçlıyormuş!

Pawluk adına açıklama yapan sözcüsü videonun ‘sevgi ve şefkat yaymayı amaçladığını’ öne sürdü. Ayrıca Pawluk’un yakın zamanda Los Angeles’ı ziyaret ettiğini ve ‘aslında olmaması gereken bir şehirde yoksulluk ve evsizliğin nasıl yaygın olduğuna tanıklık ettiğini‘ belirtti. Bu deneyimin onu ‘rastgele iyilik hareketi’ içerikleri yaratmak için ilham verdiğini iddia etti!