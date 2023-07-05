Rapçi Asya Alizade ikinci kez gözaltında

Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla iki ay önce gözaltına alınan rap sanatçısı Asya Alizade, bugün yine gözaltına alındı.

Fotoğraf: Instagram

İranlı Azeri rapçi Alizade hakkında, ‘kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek’ suçundan geçen mayısta İstanbul başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Alizade’nin klipleri incelemeye alınmış, bir klibinde İngilizce olarak ‘esrar gibi’ ibaresi kullandığı belirlenmişti.

Gözaltına alınan Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Yabancı olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edilen Alizade, işlemleri sürerken her gün polis merkezine giderek imza vermediği gerekçesiyle bu sabah yeniden gözaltına alındı.

Alizade’nin emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar il göç idaresine teslim edileceği belirtildi.