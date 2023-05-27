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Yaramazlara biraz batar!

İranlı rapçi Alizade sınır dışı edilecek

Kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan İran asıllı rapçi Asya Alizade’nin sınır dışı edileceği bildirildi.

Alizade. (Instagram)

AA’nın haberine göre kliplerinin incelenmesinin ardından uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Alizade dün ikamet ettiği Ataşehir’de gözaltına alındı.


‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek’ suçundan adliyeye sevk edilen Alizade, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İranlı şarkıcı, ülkesine gönderilmek üzere geri gönderme merkezi görevlilerine teslim edildi.

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