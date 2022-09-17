Rakibine iki buçuk kat fark attı: 43 dakikada 240 çöp şiş yedi

Denizli’de düzenlenen para ödüllü ‘En çok çöp şiş yeme’ yarışmasında 110 kilodaki Yasin Ağı’yı 43 dakikada 240 tane çöp şiş yiyerek geçen Selin Deniz, 13 bin 650 liralık büyük ödülün sahibi oldu.

Selin Deniz

HaberDenizli’nin aktardığına göre yedi yıl önce restoranında çöp şiş yeme yarışması başlatan Mehmet Kaya, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapıyor, farklı illerden gelen çok sayıda kişiyi ağırlıyor.

Bir çok rekorun kırıldığı yarışmanın sonuncusunda renkli görüntüler ortaya çıktı. Denizli’den yarışmaya katılan 110 kiloluk Yasin Ağı, 100 tane çöp şişi güçlükle yiyerek yarışmayı ödüle ulaşamadan bıraktı. Yarışmayı kazanacağı düşünülen Ağı’nın ardından masaya 54 kilodaki Selin Deniz oturdu.

Deniz, Ankara’dan Marmaris’e giderken uğradığı restoranda Ağı’nın güçlükle yediği çöp şişlerin iki buçuk katı olan 240 adet çöp şişi 43 dakikada yiyerek 13 bin 650 liralık ödülü kazandı.

Selin Deniz – Yasin Ağı

‘Çok ümidim yoktu’

Şansını denemek istediğini ve kendisinin de şaşırdığını belirten Deniz, “Bir yandan da okul açıldığı için harçlığım çıkar diye düşünerek geldim. Benden önce bir ağabeyimiz 100 tane çöp şiş yiyebilmiş. Yapamaz mıyım diye biraz korktum açıkçası. Ama 43 dakikada 240 tane çöp şiş yedim.”

‘Bunun cüsse ile alakası yokmuş’

Kendisine güvendiğini fakat başaramadığını söyleyen Yasin Ağı da yarışmada yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Beş yıldır sürekli olarak gelip çöp şişini yediğim bu mekana bu sefer yarışma için geldim. Fakat sadece 100 adet çöp şiş yiyebildim. Bunun cüsse ile alakası yokmuş. Arkadaş kısa sürede benden iki buçuk kat fazla çöp şiş yemiş. Helali hoş olsun.”

‘Kazananların çoğu 45-50 kilo civarında kadınlar’

Çöp şiş restoranının sahibi Mehmet Kaya ise Türkiye genelinden gelen misafirlerin katıldığı ve büyük ilgi gören yarışmayı sürdürmek istediklerini söyledi: “Yedi yıl boyunca bu yarışmada en az 100-150 kazanan yarışmacımız var. Bu kazanan kişilerin çoğu 45-50 kilo civarında kadınlar oluyor. Bugün kazanan arkadaşımız da bizi şaşırtmadı.”