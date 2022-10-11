Rahmi Turan: ‘Uslu’ olmazsak, antidemokratik yasanın kırbacı üzerimizde şaklayacak

20 yıl önce “Mağduruz, eziliyoruz” diye gelmişlerdi… Şimdi “Mağrur” oldular “eziyorlar.” Muhalif basını ve sosyal medyayı demokratik olmayan “yasa kırbacıyla” uslandırmak isteyen baskıcı bir zihniyetle karşı karşıyayız! Toplum olarak âdeta kırbaç altında yaşayacağız. Uslu olmazsak, antidemokratik yasanın kırbacı üzerimizde şaklayacak! Ülkede herkes susacak! Susmayana 3 yıla kadar hapis var! Fakat… Tarihin hiçbir döneminde tür baskılar iyi sonuç vermemiş, çoğu zaman ters tepmiştir! Bunu unutmasınlar!
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