Rahmi Turan: Tam tersi oldu, enflasyonun değil milletin beli kırıldı

İktidarın ısrarla öne sürdüğü “Faiz sebep, enflasyon sonuç” teorisi doğru olsaydı, şimdiye kadar enflasyonun beli kırılması gerekirdi… Oysa tam tersi oldu, enflasyonun değil, milletin beli kırıldı! Şimdi pahalılık ve enflasyon yarış atları gibi dört nala gidiyor! İkisinin de durmaya hiç niyeti yok! Yanlış politikalarda “İnadımız inat” diye ısrar ediliyor ve “Faiz her geçen gün inmeye devam edecek. Kimse bize bu konuda akıl vermesin” deniliyor. Oysa, faiz indiriminin dolar fiyatının artmasına sebep olduğu, bunun da enflasyonu azdırdığı bir gerçek. Türkiye’de enflasyon dolara bağlıdır. Halen 18.80 lira dolayında olan dolar fiyatı daha da yükselirse, gelirlerimiz aynı oranda artmayacağı için enflasyon daha da tırmanacaktır. Türkiye’de neredeyse her malın fiyatı dolara endeksli… Fiyatları azdıran bu!

Rahmi Turan’ın yazısı