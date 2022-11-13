Rahmi Turan: Şimdi internette dua satıyorlar

Eğitimli insanlar, gerçekleri ve yalanları birbirinden ayırt edebilir. Fakat… Toplumuzun eğitimsiz bölümü her türlü yalana hemen inanıyor. Aç yaşıyor, eziyet çekiyor ama yine de inanmaya devam ediyor. Bu zavallı vatandaşlar, din adına kandırılıyor. Ülkede yolsuzluk, yoksulluk, cehalet ve bağnazlık kol geziyor. Bu hale bir son vermek gerekir derken, dini ticaret aracı olarak kullanan açıkgözler iyice azıttı. Şimdi internette dua satıyorlar! Para karşılığı her şeyin duası var! Ayrıca, “İmam nikâhı ile günübirlik adrese teslim” diye ilânlar vererek internette fuhuş ticareti yapan şebekeler bile var. Tam bir kepazelik!

Rahmi Turan’ın yazısı