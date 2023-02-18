Rahmi Turan: Seçimden kaçmak için mızıkçılık başlangıcı mı bu?

Bu günlerin son bulacağına inanmak, inanmanın ötesinde, iliklerine kadar bundan emin olmak, nasıl bir inanç ve adanmışlıkla mümkün olabilir? Zeynep Karaarslan Başaran, bu sorunun yanıtını Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki Türk edebiyatında arıyor.