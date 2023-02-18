Rahmi Turan: Seçimden kaçmak için mızıkçılık başlangıcı mı bu?

Bülent Arınç’ın ortaya attığı “Seçimler ertelenmeli” sözleri, AKP yandaşları arasında destek buldu:
“Tarihin en büyük felaketini yaşadığımız günlerde seçim yapılamaz” sesleri yavaş yavaş koro halini alacağa benziyor. “Fırsat bu fırsat… Seçimleri erteleyip iktidarda mümkün olduğu kadar çok kalalım” diye düşünüyorlar sanırım!
Seçimden kaçmak için mızıkçılık başlangıcı mıdır bu?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Bülent Arınç bir takım görüşler paylaşmış. Arınç’ın açıklamaları partimizin kurumsal görüşünü bağlamamaktadır. AK Parti ile ilgisi yoktur” şeklindeki açıklaması “Tavşana kaç, tazıya tut” sözünü hatırlattı.