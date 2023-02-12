Rahmi Turan: SABIR! SABIR! SABIR!

Depreme hep aynı sözler damgasını vurdu! “Fıtrat! Kader! Sabır! İlahi takdir” Korkunç felaket bir kader planıymış, kaderimiz çizilmiş ve sabır gerekiyormuş! Bu sözler, cahil halkın duygularını sömürmekten başka bir şey değildir. İnsanlar enkaz altında göz göre göre ölüme terk ediliyor, sonra da, kader deniliyor, sabır isteniyor! Ülkemizin, bilimle, teknikle, teknolojiyle değil “sabırla” yönetilir hale gelmesi hazindir. Enflasyon arttı: SABIR! Çarşı-pazar ateş pahası: SABIR! Deprem yıktı, harap olduk: SABIR! Üşüdük, donduk, aç kaldık: SABIR! On binlerce depremzede “İmdat” çığlıkları atıyor, yapılan iş vatandaştan sabır istemek oluyor. Sorumluluğu üzerine alan yok!

Rahmi Turan’ın yazısı