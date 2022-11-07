Rahmi Turan: Ortaya koydukları hedeflerin hiç birine ulaşamadılar

Boğulmak üzere olan bir insan saman çöpünden bile medet umar. “Denize düşen yılana sarılır” atasözü boşuna söylenmemiştir. Bu ifadeler, çaresizliği umutsuzluğu anlatır. Maalesef 85 milyon insanımızın önemli bir bölümü denize düşüp imdat isteyen insanlara benziyor. İktidarın temel yanlışı, 20 yıl önceki gibi hâlâ aynı sözleri, benzeri vaatleri tekrarlaması… 20 yıl önce söz vermişlerdi.. “Yoksulluk, Yolsuzluk Yasaklar” bitecekti… Ne oldu? Hepsi masal oldu! Ortaya koydukları hedeflerin hiç birine ulaşamadılar. Ekonomi zayıfladıkça zayıfladı.

Rahmi Turan’ın yazısı