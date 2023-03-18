Rahmi Turan: Nasıl partizanca bir tutum bu?

Afeti, yönetmesi gereken devlet kurumlarının içi boşaltılıp, liyakatsiz insanlarla, eş-dost ve akrabalarla doldurulduğu için felaketin acıları maalesef daha da arttı.

“Asrın felaketi” diye işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar ama kendi yanlışlarını görmüyorlar.

Ehil olmayan, iş bilmez kişilerin yönettiği kurumlar, yaşanan felâketleri daha da büyük facia haline getirdi!

Valiler, birer parti üyesi gibi, devlete-millete değil, partiye çalışıyor!

Mesela Malatya Valisi… Saadet Partisi Malatya İl Teşkilatı, günde 10 bin kişiye sıcak yemek sağlayan bir aşevi kurdu. Güzel ve insancıl bir davranış, değil mi? Hayır! Malatya Valisi bunu uygun görmedi ve valilikten emir geldi.

Bir yetkili gelip “Aşevini kapatın! İki saat içinde her şeyi kaldırın! Araçlarınızı bile burada görmeyeceğiz!” dedi. Hoppalaa!

Nasıl partizanca bir tutum bu?

Rahmi Turan’ın yazısı