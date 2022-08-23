Rahmi Turan: Müjdeler havalarda uçuşuyor ama değişen bir şey yok

Her seçimden önce maşallah bol bol petrol ya da doğalgaz buluyoruz… Müjdeler havalarda uçuşuyor ama sonuçta değişen bir şey yok! Aynı pahalılık ıstırabını çekmeye devam ediyoruz. İktidarın, 20 Ağustos 2020’de, faturaların düşeceğini ve ekonomimizin düze çıkacağını vaat ettiği doğalgaz müjdesinin üzerinden 2 yıl geçti ama doğalgaz ve elektrik faturalarında, düşmek bir yana, füze gibi artışlar oldu, fiyatlar uzaya gitti! Doğalgaz rezervi müjdesi verildikçe ardından tarifelere gelen ağır zamları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın iktidarın doğalgaza iki yılda 14 defa zam yaptığını açıkladı. Seçime 10 ay var. Kim bilir daha ne kadar doğalgaz müjdesi alırız?

Rahmi Turan’ın yazısı