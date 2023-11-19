Rahmi Turan: Muhalif gazeteciler, yaşları 80’i aşmış emekli generaller tutuklanıp hapse atılır; katiller, mafyacılar serbest bırakılır!

Bir tetikçinin… Gözü dönmüş bir katilin… Başkalarının maşası olarak masum bir insanı tasarlayarak, kasten ve kalleşçe öldüren bir caninin… İyi hali olur mu? İyi hal gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilir mi? Burası Türkiye… Olmaz diye bir şey yoktur!

Muhalif gazeteciler, yaşları 80’i aşmış emekli generaller, siyasiler tutuklanıp hapse atılır… Caniler, katiller, mafyacılar serbest bırakılır! Anayasa Mahkemesi kararları dinlenmez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmaz. Sonra da hukuktan, adaletten, hukuk devletinden bahsedilir!

19 Ocak 2007 günü, İstanbul’un en işler caddelerinden biri olan Şişli Halaskargazi Caddesi’nde, tetikçi Ogün Samast’ın sıktığı kurşunlarla gazeteci Hrant Dink vahşice katledildi.

Cinayeti işleyen Ogün Samast 16 yıl yattı ve sonunda iyi halden tahliye edilip cezaevinden çıkartıldı.

Seçilmiş milletvekilini hala hapiste tutan ve serbest bırakmamak için hukuk krizi çıkartan adaletimizin, bir suikastçının iyi halden tahliye etmesi şaşırtıcıdır.

Rahmi Turan’ın yazısı