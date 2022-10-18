Rahmi Turan: Madendeki tüm yetkililer ve sorumlu kişiler iktidarın adamları

Bütün sebepler apaçık ortadayken, suçu kadere yükleyip “Grizu patlamaları işin fıtratında var” diyerek işin içinden çıkılmaz. Allah insanlara akıl, fikir, idrak vermiş… Önlem almak gerek! Suçu Allah’a atarak vicdanlarını rahatlatıp huzur bulamazlar. Maden kazalarında Avrupa’da ilk sıradayız. Tedbirleri ihmal edip denetimde hatalar yaptıktan sonra suçu kadere yüklemek insan hayatını hafife almak demektir. Amasra’da, patlamanın olduğu madendeki tüm yetkililer ve sorumlu kişiler iktidarın adamlarıdır. Şimdi onların suçlarının üzeri örtülürse, ileride yeni yeni kazalara, daha büyük facialara tanık olabiliriz. 9 yıl önce Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasından sonra geçen bunca yıl içinde hiçbir şeyin değişmediğini, günümüzde de aynı ilkel zihniyetin devam ettiğini görmek bizleri son derece üzüyor!

Rahmi Turan’ın yazısı