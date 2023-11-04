Rahmi Turan: Kurultay, CHP’yi haftalardır bir uyuşturucu bulutu gibi sardı

Kurultay, CHP’yi haftalardır bir uyuşturucu bulutu gibi sardı, Türkiye’nin tüm sorunlarından kopardı. “Ah şu kurultay bir bitse de kim kazanırsa kazansın, CHP kendisine gelip muhalefet yapmaya başlasa” diye düşünüyorum. Türkiye’de muhalefet eksikliği var! Halkın dertleri büyüyor, ülke yangın yerine dönüyor, kudurmuşçasına artan fiyatlar tahammül edilemeyecek duruma geliyor, gazeteciler tutulup içeri tıkılıyor, peki CHP ne yapıyor? Varsa yoksa kurultay! İç karışıklıklara boğulmuş bir CHP… Öfkeliler, umutsuzlar, bir de ilgisizler var! Halk bunlara mı güvenecek?
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